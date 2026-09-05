Crece preocupación de productores en Azuero ante falta de lluvias: abrevaderos se empiezan a secar

Los productores solicitan medidas al Gobierno para mitigar las afectaciones y garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias.

Provincia de Herrera./Con preocupación e incertidumbre se mantienen ganaderos y productores de la región de Azuero ante las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño, que ya empiezan a afectar las actividades agropecuarias.

Los productores aseguran que, aunque existen lineamientos y medidas de prevención por parte de las instituciones, la situación requiere acciones concretas para enfrentar la disminución de las fuentes de agua y la disponibilidad de pasto.

“Es muy preocupante la situación climática, nos está afectando enormemente. Hay gran preocupación dentro del sector agropecuario por la escasez de agua y pasto. Hay que armar un plan rápido, a corto plazo, para poder mitigar la situación”, dijo Roberto Delgado Girón, productor de Herrera.

Delgado Girón planteó la necesidad de establecer alianzas entre los productores y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para implementar alternativas como la producción de pasto de corte, reservas de cosecha de agua y construcción de embalses.

Por su parte, el ganadero, Agustín Hernández, indicó que las fuentes de agua ya se están secando. "Vamos a ver si el Gobierno nos ayuda. Necesitamos máquinas para hacer pozos profundos, estamos a tiempo”, añadió.

Julio César Girón, ganadero de Monagrillo, explicó que la situación hace un más de un mes que no llueve en la región, y las pocas lluvias en algunas zonas no han sido suficiente. "Los abrevaderos no han almacenado agua y la poca que hay se ha ido evaporando por las altas temperaturas. Estamos esperando la respuesta o ayuda que va a brindar el Gobierno, porque se nos escapa de las manos; es una situación extraordinaria”, explicó Girón.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha advertido que el fenómeno de El Niño podría intensificarse en noviembre, escenario que genera mayor preocupación en Azuero debido a que coincidiría con los meses de la temporada seca y podría profundizar las afectaciones al sector agropecuario.

Con información de Eduardo Javier Vega.