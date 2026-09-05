TVN plus En vivo

Crece preocupación de productores en Azuero ante falta de lluvias: abrevaderos se empiezan a secar

Los productores solicitan medidas al Gobierno para mitigar las afectaciones y garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias.

Ganaderos piden apoyo al gobierno ante sequía. / TVN Noticias.

Provincia de Herrera./Con preocupación e incertidumbre se mantienen ganaderos y productores de la región de Azuero ante las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño, que ya empiezan a afectar las actividades agropecuarias.

Los productores aseguran que, aunque existen lineamientos y medidas de prevención por parte de las instituciones, la situación requiere acciones concretas para enfrentar la disminución de las fuentes de agua y la disponibilidad de pasto.

“Es muy preocupante la situación climática, nos está afectando enormemente. Hay gran preocupación dentro del sector agropecuario por la escasez de agua y pasto. Hay que armar un plan rápido, a corto plazo, para poder mitigar la situación”, dijo Roberto Delgado Girón, productor de Herrera.

Delgado Girón planteó la necesidad de establecer alianzas entre los productores y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para implementar alternativas como la producción de pasto de corte, reservas de cosecha de agua y construcción de embalses.

Por su parte, el ganadero, Agustín Hernández, indicó que las fuentes de agua ya se están secando. "Vamos a ver si el Gobierno nos ayuda. Necesitamos máquinas para hacer pozos profundos, estamos a tiempo”, añadió.

Julio César Girón, ganadero de Monagrillo, explicó que la situación hace un más de un mes que no llueve en la región, y las pocas lluvias en algunas zonas no han sido suficiente. "Los abrevaderos no han almacenado agua y la poca que hay se ha ido evaporando por las altas temperaturas. Estamos esperando la respuesta o ayuda que va a brindar el Gobierno, porque se nos escapa de las manos; es una situación extraordinaria”, explicó Girón.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha advertido que el fenómeno de El Niño podría intensificarse en noviembre, escenario que genera mayor preocupación en Azuero debido a que coincidiría con los meses de la temporada seca y podría profundizar las afectaciones al sector agropecuario.

Con información de Eduardo Javier Vega.

Noticias relacionadas

Idaan refuerza sistemas de bombeo en pozos de Bocas del Toro ante efectos de El Niño MIDA destinará $8.2 millones para enfrentar efectos de El Niño, de los $80 millones del estado de emergencia

Temas relacionados

ganaderos Fenómeno de El Niño Azuero Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida)
Si te lo perdiste
Lo último
stats