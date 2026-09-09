Bomberos mantienen investigación tras incendio en el centro de David; perímetro permanece cerrado

La zona permanece bajo custodia mientras especialistas del Cuerpo de Bomberos realizan inspecciones, recolectan indicios y desarrollan entrevistas para determinar las causas del fuego. Las pérdidas económicas podrían superar los $3 millones.

David, Chiriquí/El perímetro donde se registró el incendio que destruyó por completo dos almacenes y afectó al menos a otros seis permanecerá cerrado mientras continúan las investigaciones para determinar las causas que provocaron el fuego.

Según el Cuerpo de Bomberos, especialistas de la institución mantienen las labores de recolección de indicios, inspección del área y entrevistas como parte del proceso para establecer cómo se originó el incendio.

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Personal de la entidad explicó que la vía se mantiene cerrada y bajo custodia para evitar que la escena sea alterada o contaminada y garantizar que las pesquisas puedan desarrollarse de manera adecuada.

Agregaron que todavía están realizando las pesquisas y las investigaciones. A su vez, están recibiendo los reportes a través de indagatorias que se están realizando. Las inspecciones corresponden al procedimiento que llevan adelante los especialistas del Cuerpo de Bomberos para recopilar información y evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

El incendio dejó importantes pérdidas económicas. De acuerdo con una estimación preliminar, los daños podrían superar los $3 millones, tanto por las afectaciones estructurales como por la mercancía que fue consumida por las llamas.

Con información de Demetrio Ábrego