Dengue golpea a Chiriquí: reportan cerca de 700 casos y dos muertes

El Minsa intensifica las jornadas de eliminación de criaderos ante el aumento de la infestación del mosquito Aedes aegypti en distintos puntos de la provincia.

David, Chiriquí/El Ministerio de Salud (Minsa) intensificó las jornadas de concientización y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti en distintos sectores de David, Chiriquí, ante el incremento de casos de dengue en la provincia.

De acuerdo con las autoridades de Salud, Chiriquí acumula cerca de 700 casos de dengue y dos defunciones, mientras que los niveles de infestación del mosquito transmisor superan el 6% en algunos puntos.

La situación genera preocupación entre las autoridades sanitarias, especialmente por la persistencia de las lluvias, que favorecen la acumulación de agua y la formación de nuevos criaderos.

Santiago De Roux, director regional del Minsa, explicó que las condiciones climáticas continúan representando un desafío para el control del mosquito.

“Seguimos con el problema de las lluvias constantes (...) que están haciendo criaderos constantemente si no tenemos el cuidado de tener limpias nuestras casas”, señaló.

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Llamado a proteger a niños y adultos mayores

Durante las jornadas, las autoridades hicieron un llamado a la población a revisar patios, recipientes, tanques y cualquier objeto que pueda acumular agua y convertirse en un criadero del mosquito.

La doctora María Juanita Herrera, del Minsa, recomendó especial atención a las personas más vulnerables.

“Si hay niños pequeños en los lugares donde hay niveles altos de infestación, por favor, utilicen mosquiteros”, recomendó.

También pidió reforzar las medidas de protección para los adultos mayores y mantener los espacios domésticos libres de posibles criaderos.

Las lluvias dificultan el control

Las autoridades reconocen que las lluvias que continúan registrándose en distintos puntos de la provincia dificultan las labores de prevención, debido a que favorecen tanto la aparición de nuevos criaderos como la reproducción del mosquito.

Por ello, el Minsa insiste en que el control del dengue no depende únicamente de las fumigaciones, sino también de la participación de la ciudadanía en la eliminación de los lugares donde pueda reproducirse el Aedes aegypti.

Las jornadas continuarán como parte de las acciones para reducir los niveles de infestación y evitar que aumenten los casos y las muertes por dengue en la provincia.

Con información de Demetrio Ábrego