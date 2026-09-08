Desfiles patrios de Colón: autoridades acuerdan retomar ruta por la Avenida Bolívar

La ruta consensuada contempla iniciar en Calle Primera, en el Paseo Marino, recorrer toda la Avenida Bolívar y finalizar en Calle 11. La propuesta será consultada con el Servicio de Protección Institucional por razones de seguridad presidencial.

Colón/Autoridades locales, representantes de distintas instituciones, estamentos de seguridad y equipos de emergencia se reunieron en la provincia de Colón para definir la ruta de los desfiles patrios del próximo mes de noviembre.

Durante el encuentro se analizaron aspectos relacionados con la viabilidad logística y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades. Como resultado de la reunión, las autoridades consensuaron que la ruta de los desfiles de este año iniciará en Calle Primera, en el Paseo Marino, continuará por toda la Avenida Bolívar y finalizará en Calle 11, Avenida Bolívar.

Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con las medidas de seguridad y la necesidad de garantizar el desarrollo de las actividades sin limitar la celebración en la provincia.

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Se pudo conocer que en la reunión también se planteó que los estamentos de seguridad deben mantener el control y actuar frente a quienes puedan generar situaciones de violencia o delincuencia, sin que esto implique restringir la participación de la ciudadanía en los desfiles.

Las autoridades también consideraron que los organismos de seguridad deben realizar su trabajo de identificación y control de quienes puedan representar un riesgo para la actividad, mientras que la ciudadanía debe contribuir al desarrollo ordenado de la celebración. No obstante, la ruta acordada aún deberá ser consultada con el Servicio de Protección Institucional (SPI), debido a que este estamento tiene entre sus responsabilidades la seguridad del presidente de la República.

Hasta el momento, el recorrido establecido representa el consenso alcanzado por las autoridades de la provincia de Colón. Se espera que en los próximos días se realice una reunión con los presidentes de las bandas independientes para continuar con la coordinación de los desfiles patrios.

Con información de Néstor Delgado.