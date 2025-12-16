Desinfección de planta Rufina Alfaro dejará sin agua a varios distritos de Los Santos desde este miércoles

Producto de estos trabajos, se producirá la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios distritos. De acuerdo con la entidad, los trabajos se extenderán hasta el viernes, aproximadamente a las 6:00 de la tarde.

Los Santos/A partir de este miércoles 17 de diciembre iniciarán los trabajos de desinfección en la planta potabilizadora Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos; así lo dio a conocer el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Producto de estos trabajos, se producirá la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios distritos. De acuerdo con la entidad, los trabajos se extenderán hasta el viernes, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, por lo que se hizo un llamado a la población a abastecerse con anticipación de agua para cubrir las necesidades básicas del hogar, como la limpieza.

Entre las comunidades que se verán afectadas se encuentran Los Olivos, El Bongo, La Villa de Los Santos, Llano Largo, El Ejido, Santa Ana, Guararé, Las Palmitas y el distrito de Las Tablas, donde el servicio será interrumpido mientras se desarrollan las labores en la planta.

El Idaan explicó que, a partir de las 8:00 de la mañana del miércoles, comenzarán los trabajos que se extenderán por 24 horas. Ante esta situación, la institución reiteró la importancia de tomar previsiones con tiempo.

Como medida de contingencia, se habilitarán tanques fijos en puntos estratégicos, además del abastecimiento mediante carros cisterna y camiones de la institución, con el fin de mitigar el impacto de la suspensión del servicio en los sectores afectados.

Asimismo, la entidad advirtió que el agua que retorne a los grifos tras la desinfección no será apta para el consumo humano hasta que el Ministerio de Salud emita el informe correspondiente que certifique su potabilidad. La entidad reiteró el llamado a la población a hacer un uso racional del agua almacenada, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar inconvenientes durante los días que duren los trabajos.

