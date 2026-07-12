Educación inicial: el juego también enseña, recuerdan docentes en Coclé

Coclé/Para muchos padres de familia, la educación inicial suele asociarse únicamente con juegos, dibujos o actividades recreativas. Sin embargo, detrás de cada dinámica existe una planificación pedagógica orientada al desarrollo integral de los niños, aseguraron docentes y autoridades educativas durante la celebración de la Semana de la Educación Inicial en la provincia de Coclé.

La supervisora de Educación Inicial de Coclé, Icha González, explicó que la actividad tiene como propósito visibilizar el trabajo que diariamente realizan las docentes en las aulas y demostrar que cada experiencia de aprendizaje responde a un objetivo educativo.

"El objetivo es proyectar el trabajo que hacen las docentes en el aula. Cada área de aprendizaje tiene una intención pedagógica y queremos dársela a conocer a toda la comunidad educativa", manifestó.

González señaló que en la provincia laboran alrededor de 320 docentes de educación inicial, tanto del nivel formal como no formal, distribuidos en 225 centros educativos. Además, funcionan 102 Centros Parvularios de Atención Integral (Cepacei), donde también se atiende a niños en sus primeros años de formación.

Uno de los mensajes centrales de la jornada estuvo dirigido a romper la percepción de que en la educación inicial los niños únicamente juegan.

"Muchos padres de familia ven el nivel inicial solamente como juego, pero queremos darles a conocer que el juego es fundamental. Por medio del juego ellos aprenden, desarrollan la creatividad y la imaginación", afirmó la supervisora.

Puede leer: Río Indio | Canal asegura que más del 70 % de las familias acepta el plan de compensación

El objetivo es proyectar el trabajo que hacen las docentes en el aula. Cada área de aprendizaje tiene una intención pedagógica y queremos dársela a conocer a toda la comunidad educativa", expresó.

Durante la actividad, estudiantes de distintos planteles presentaron bailes y expresiones culturales como parte de la conmemoración. Entre ellas destacó la interpretación de La Raspa, preparada por alumnas de uno de los centros educativos participantes.

La maestra Guillermina Arosemena explicó que este tipo de encuentros también fortalece la integración entre las escuelas y permite que los niños se identifiquen con las actividades propias de esta etapa educativa.

Trajimos un baile que se llama La Raspa. Lo realizaron seis niñas y definitivamente lo disfrutaron mucho. Una de ellas me decía: 'Me siento tan emocionada, maestra'. Para nosotros también es un logro que el niño se sienta involucrado y se identifique con esta semana tan hermosa que es la Semana de la Educación Inicial", expresó.

Arosemena también destacó que el trabajo diario en el aula va mucho más allá de enseñar a colorear o dibujar.

"Los niños no solamente van a colorear, no solamente van a dibujar. Tienen un seguimiento y una rutina que para nosotros es muy importante mantener. Además, es una convivencia de todos los días y un aprendizaje no solamente para el niño, sino también para la maestra", indicó.

Las autoridades educativas reiteraron que la educación inicial constituye una etapa determinante para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, por lo que hicieron un llamado a las familias a reconocer el valor formativo que tienen el juego, la creatividad y las experiencias que los niños viven desde sus primeros años en el aula.

Con información de Nathali Reyes.