Hospital en Veraguas incorpora tecnología para cirugías de alta precisión

La llegada de este equipo permitirá ampliar el acceso a cirugías especializadas para cerca de un millón de personas en provincias como Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos y Chiriquí.

Veraguas./El sistema de salud pública en el interior del país da un paso hacia la medicina de alta precisión con la incorporación de un exoscopio quirúrgico digital asistido por robot en el Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas.

La llegada de este equipo permitirá ampliar el acceso a cirugías especializadas para cerca de un millón de personas en provincias como Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos y Chiriquí, reduciendo la necesidad de traslados hacia la capital para procedimientos complejos.

El dispositivo, que ya fue instalado en el hospital, representa una herramienta clave para mejorar la calidad de la atención médica. De acuerdo con el Ministerio de Salud, su uso permitirá realizar intervenciones con mayor precisión, además de optimizar los procesos de diagnóstico y tratamiento en distintas especialidades.

Durante una gira en la provincia, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recibió oficialmente el equipo y destacó el impacto de esta incorporación en la red hospitalaria nacional.

“La incorporación de este equipo quirúrgico forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la red hospitalaria nacional, mediante la dotación de tecnología de última generación que responda a las necesidades de los pacientes”, expresó.

El exoscopio permitirá a los especialistas trabajar con mayor visibilidad y precisión en procedimientos quirúrgicos, lo que se traduce en intervenciones más seguras y en mejores resultados para los pacientes.

Para el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, esta adquisición refuerza su rol como centro de referencia en la región central del país, consolidando su capacidad para atender casos de mayor complejidad.

La incorporación de tecnología avanzada en hospitales del interior forma parte de una estrategia más amplia del sector salud para cerrar brechas en la atención médica y garantizar servicios de calidad en distintas regiones del país.