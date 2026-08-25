Familia pide investigar muerte de niña de cinco años en la comarca Ngäbe-Buglé

La familia espera que las pruebas pendientes permitan establecer las circunstancias de la muerte.

David, Chiriquí/Una familia de la comarca Ngäbe-Buglé pide al Ministerio Público esclarecer las circunstancias en las que murió una niña de cinco años, cuyo cuerpo permanece desde hace más de un mes en la Morgue Judicial de David, mientras se espera la realización de pruebas antropológicas.

De acuerdo con el relato de los familiares, la menor había sido trasladada por su madre junto a su actual pareja hasta la comunidad de Cascabel, en el distrito de Mironó. Sin embargo, debido a problemas de salud, la madre tuvo que regresar a su residencia en Boquete y dejó a la niña bajo el cuidado de su pareja y familiares de este.

Una semana después, cuando la madre regresó a la comunidad, fue informada de que la menor había fallecido. Según la familia, también le comunicaron que el cuerpo había sido enterrado en la parte trasera de la vivienda donde residían.

La situación generó preocupación entre los familiares de la niña, quienes consideran irregular que no se haya informado oportunamente a las autoridades sobre el fallecimiento y que el cuerpo haya sido sepultado sin que, según su versión, se esclarecieran las circunstancias de la muerte.

“No fue un animalito el que falleció y nosotros queremos que se haga justicia”, manifestó Daisy González, tía de la menor, quien asegura que la familia busca respuestas sobre lo ocurrido.

Tras conocer el caso, los familiares presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y solicitaron que se realice una investigación objetiva que permita determinar qué ocurrió con la niña y si existe alguna responsabilidad relacionada con su muerte.

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Cuerpo permanece en la Morgue Judicial

Según González, el cuerpo de la menor permanece desde hace más de un mes en la Morgue Judicial de David, a la espera de pruebas antropológicas que permitan avanzar en el proceso investigativo.

La familiar expresó su preocupación por la demora y señaló que, de acuerdo con la información que han recibido, existe un solo antropólogo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar este tipo de procedimientos, lo que habría contribuido al retraso.

Mientras tanto, la persona que presuntamente estaba a cargo de la menor cuando ocurrieron los hechos permanece en libertad, situación que también genera cuestionamientos entre los familiares.

“No sabemos nada, nadie nos da respuesta”, sostuvo González, quien reiteró el llamado para que se esclarezca la muerte de la niña.

El Ministerio Público informó que, luego de cumplirse los primeros trámites, la denuncia será remitida a la Fiscalía de Asuntos Indígenas, que deberá continuar con las diligencias correspondientes.

La familia espera que las pruebas pendientes permitan establecer las circunstancias de la muerte y que las autoridades determinen, conforme avance la investigación, si existe alguna responsabilidad penal.

Con información de Demetrio Ábrego