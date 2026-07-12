Familiares realizan homenaje al capitán Gaspar Ponce en Puerto Caimito

Con oraciones, cantos y flores, allegados recordaron al pescador desaparecido tras el naufragio de la embarcación Anchovetas II.

Provincia de Panamá Oeste./Familiares y amigos del capitán Gaspar Ponce realizaron este domingo una ceremonia en el mirador del mar de Puerto Caimito, en la provincia de Panamá Oeste, para honrar su memoria tras permanecer desaparecido desde el pasado mes de mayo.

Con oraciones, cantos, pétalos y rosas, vecinos y allegados se reunieron para expresar su cariño y despedir al capitán.

Su sobrino, Jaime Ponce, recordó que “era una persona de un corazón muy noble. Todo el mundo sabía que podían contar con él”.

Por su parte, Glenda Amaya, prima del capitán, señaló que “es un cierre de ciclo, de amor y de fe de parte de toda la familia con la comunidad y, finalmente, decirle que apareció, que Dios lo encontró y ahora se encuentra en su nueva morada, que es el mar”.

El padre Mario Jeremías, misionero scalabriniano que trabaja con pescadores, marinos y migrantes, expresó que “es un momento muy significativo y lleno de sentido para la familia, porque quieren una despedida digna y cristiana a su hijo. En segundo lugar, para la Iglesia es un momento de cariño y solidaridad con la comunidad”.

Continúa la búsqueda del capitán Gaspar Ponce tras naufragio de embarcación en Puerto Caimito

Gaspar Ponce desapareció el pasado 15 de mayo, cuando la embarcación Anchovetas II naufragó frente a las costas de Puerto Caimito. Desde entonces, se realizaron operativos de búsqueda por aire, mar y tierra, sin que hasta la fecha haya sido localizado.

En este hecho también falleció un sobrino del capitán Ponce.

Con información de Yiniva Caballero.