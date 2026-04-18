Familias piden dragado urgente ante temor por lluvias en David

La situación ha llevado a los residentes a insistir en la necesidad de trabajos urgentes de dragado, limpieza y retiro de escombros en la quebrada, antes de que las condiciones climáticas agraven el escenario.

Chiriquí/La preocupación crece entre los residentes de Nuevo Vedado, Calle Quinta, en la ciudad de David, ante el estado de la quebrada La Vergüenza, donde la acumulación de escombros y la falta de mantenimiento mantienen en alerta a cientos de familias que temen por sus viviendas con la llegada de la estación lluviosa.

En Calle Quinta, vecinos denuncian que el sistema de alcantarillado se encuentra obstruido, lo que impide el flujo adecuado del agua y aumenta el riesgo de afectaciones en las laderas donde están construidas sus casas.

Yuri Castillo Martínez explicó que, aunque han realizado esfuerzos para reforzar sus viviendas, el problema persiste cada vez que llueve. “Han logrado las mejoras para que las casas no se les caigan, pero cuando viene la lluvia, todas esas alcantarillas se tapan”, señaló.

La situación ha llevado a los residentes a insistir en la necesidad de trabajos urgentes de dragado, limpieza y retiro de escombros en la quebrada, antes de que las condiciones climáticas agraven el escenario.

Ovidio Jiménez hizo un llamado directo a las autoridades. “Yo le pido al gobierno que nos ayude con este problema, no podemos continuar así”, expresó, reflejando la inquietud que comparten los habitantes del sector.

Los residentes aseguran que han solicitado en reiteradas ocasiones la intervención de las autoridades, sin obtener respuesta hasta el momento, mientras el temor aumenta con cada anuncio de lluvias.

La quebrada La Vergüenza, que divide la ciudad de David, se ha convertido en un punto crítico para las comunidades cercanas, donde la falta de mantenimiento mantiene en incertidumbre a quienes viven a su alrededor y esperan soluciones antes de que inicie la temporada lluviosa.

Con información de Demetrio Ábrego.