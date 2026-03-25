Feria Internacional de David dona cosecha a hogares y fundaciones tras exhibición

Chiriquí, David/La cosecha de productos que formaron parte de la exhibición agrícola de la Feria Internacional de David fue recolectada este miércoles y destinada a diversas instituciones sociales, en una iniciativa que busca evitar el desperdicio y apoyar a poblaciones vulnerables.

Los alimentos serán entregados a organizaciones como Nutre Hogar, Aldeas SOS, La Medalla Milagrosa, el Hogar San Francisco de Asís y un asilo de ancianos, como parte de una acción coordinada entre el comité agrícola de la feria y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El presidente de la Feria de David, Manuel Ramón Guerra, explicó que la donación responde a un esfuerzo conjunto para dar un destino útil a la producción presentada durante el evento.

Toda la cosecha que estamos haciendo el comité agrícola en compañía del MIDA va a ser entregado a cinco entidades Nutre Hogar, Aldeas SOS, La Medalla Milagrosa, Hogar San Francisco de Asís y el asilo de ancianos”, dijo Guerra.

Indicó que la iniciativa busca garantizar que los productos no se pierdan tras su exhibición y, al mismo tiempo, beneficiar a quienes más lo necesitan.

La idea es que no se pierda nuestro producto durante la feria y tenemos mucha cosecha que presentamos durante el acto ferial”, añadió.

Además, adelantó que el objetivo es mantener la producción agrícola más allá del evento, con miras a fortalecer el abastecimiento de programas sociales.

“La idea es que durante el año se siga produciendo esta tierra para estar generando producción para todos los comedores escolares y estas instancias antes mencionadas por parte de la feria”, acotó.

Esta acción forma parte de la responsabilidad social de la Feria de David, que busca extender su impacto más allá del ámbito ferial y contribuir de manera directa al bienestar de distintas comunidades.

Con información de Demetrio Ábrego.