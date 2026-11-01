Fiestas Patrias: coordinan seguridad para los desfiles del 3 y 4 de noviembre en Changuinola

Uno de los principales llamados estuvo dirigido a los padres de familia, a quienes se pidió permanecer atentos a sus hijos durante los desfiles y las demás actividades.

Bocas del Toro/Los estamentos de seguridad y emergencia de Bocas del Toro coordinaron las acciones de vigilancia para las actividades patrias del 3 y 4 de noviembre en el distrito de Changuinola, donde participarán bandas de escuelas panameñas y de Costa Rica.

Durante una reunión, las instituciones acordaron trabajar en conjunto para resguardar a las familias, estudiantes y visitantes que asistirán a las celebraciones.

En estas labores participarán la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

Piden mantener la vigilancia sobre los niños

Uno de los principales llamados estuvo dirigido a los padres de familia, a quienes se pidió permanecer atentos a sus hijos durante los desfiles y las demás actividades.

“Queremos pedirle a todos los padres de familia que estén muy prestos y muy vigilantes a todos sus niños”, expresaron durante las declaraciones.

Las entidades señalaron que esta atención es necesaria para prevenir incidentes y permitir que las familias disfruten de las fiestas de manera segura.

Participarán bandas de Costa Rica

Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos nacionales y extranjeros, así como a las bandas escolares de Panamá y Costa Rica que participarán en las actividades, a respetar las normas y leyes del país.

El trabajo coordinado busca brindar seguridad tanto a los residentes de Bocas del Toro como a los turistas que visiten la provincia durante estas fechas.

Con información de Luis Alberto Palacios.