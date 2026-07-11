Hacienda Hermanos Motta realiza subasta ganadera en el marco de sus 80 años

Productores participaron en el evento, que reunió ejemplares bovinos seguidos por compradores nacionales e internacionales

Provincia de Chiriquí./Como parte de la celebración de los 80 años de la Hacienda Hermanos Motta, ubicada en el distrito de Remedios, se realizó una subasta ganadera en Boquerón, provincia de Chiriquí.

En la actividad fueron puestos en subasta 33 machos y 27 hembras, en un evento que contó con la participación de compradores nacionales e internacionales.

“Estamos haciendo nuestra segunda subasta del año, estamos trayendo más o menos 22 machos y 27 hembras. Los machos cuentan con sus estudios andrológicos. Hemos mejorado mucho nuestro pie de cría y nuestro hato”, dijo Monty Motta.

Por su parte, el productor Alex Rodríguez mencionó que “muy organizada toda la subasta, muy buenos animales que ha traído la familia Hermanos Motta. Se nota que han hecho un esfuerzo por mantener la genética de este país en los mejores estándares que existen”.

La actividad busca contribuir al fortalecimiento del hato ganadero mediante la incorporación de ejemplares con características genéticas seleccionadas.

Con información de Demetrio Ábrego