Bocas del Toro: Idaan realiza limpieza y dragado en toma de agua cruda de la potabilizadora El Silencio

Las fuertes lluvias de los últimos días en las provincia han provocado el arrastre de lodo y sedimentos hacia la zona de captación.

Provincia de Bocas del Toro./Debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la provincia de Bocas del Toro, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realizó trabajos de limpieza y dragado en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora El Silencio.

“Parte de nuestro plan de contingencia referente al fenómeno de El Niño, estamos adelantando con el mantenimiento de algunas captaciones”, explicó Reynaldo Esquivel, director regional del Idaan.

Quien informó que también trabajan en reforzar el muro de contención para levantar los niveles y profundizar la captación.

“Dependemos 100% de que la captación esté en buenas condiciones. Las tres turbinas que están bombeando hacia la planta necesitan buen almacenamiento de agua para poder trabajar eficientemente”, explicó Esquivel.

Los trabajos permitirán mejorar las condiciones de la toma de captación y reducir el riesgo de afectaciones en el funcionamiento de la planta ante nuevas crecidas.

Con información de Luis Alberto Palacios.