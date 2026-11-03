Investigan la muerte de tres personas en Mariabé, Pedasí

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantenían diligencias este 3 de noviembre en la comunidad. Hasta el mediodía no se había divulgado una versión oficial sobre las circunstancias del hecho.

Pedasí, Los Santos./La muerte de tres personas la noche del lunes 2 de noviembre estremeció a la comunidad de Mariabé, en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos. Las circunstancias del hecho son investigadas por el Ministerio Público.

Durante la mañana de este martes 3 de noviembre, funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional permanecían en una de las calles del poblado, donde recababan indicios para esclarecer lo ocurrido, según el reporte desde el lugar.

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Las diligencias también comprendían viviendas relacionadas con el caso, en las que residían las personas involucradas.

Hasta el mediodía, las autoridades no habían ofrecido una versión oficial sobre cómo ocurrieron las muertes ni sobre el posible móvil. Las investigaciones continúan en esta comunidad santeña.

Con información de Eduardo Javier Vega.