Jóvenes de todo el país vivieron cuatro días de fe y reflexión en Chitré

La fecha y el lema del próximo encuentro, se realizará del 21 al 24 de enero de 2027 , bajo el lema “Espero en el Señor con toda mi alma”.

Chitré, Herrera./Con la participación de más de 5 mil jóvenes provenientes de distintos puntos del país, culminó en Chitré el encuentro juvenil que tuvo como misión principal cambiar vidas a través de la fe y la reflexión espiritual.

Las actividades iniciaron con una caminata por las principales calles de Chitré y una misa celebrada en el colegio José Daniel Crespo, marcando el inicio de cuatro días de convivencia, oración y experiencias compartidas entre jóvenes de diversas realidades.

Puedes leer: Mega simulacro de incendio vegetal: bomberos y estamentos culminan con éxito la extinción del fuego

Para Mariángel Aguilar, quien viajó desde Cerro Punta, Chiriquí, el encuentro fue una experiencia significativa. Describió su vivencia como “bonita, gratificante y llena del Espíritu Santo”, destacando el ambiente de fraternidad que se vivió durante las jornadas.

Desde Las Garzas de Pacora, Héctor Marín expresó que fue la primera vez que participó en el encuentro y calificó la experiencia como maravillosa. Otro de los asistentes resaltó que “la vibra es muy bonita”, mientras que Diego Peralta compartió que abrió su corazón ante el Señor e invitó a más jóvenes a sumarse a este tipo de encuentros.

A la clausura asistió el obispo de la diócesis de Chitré, Rafael Valdivieso, quien señaló que cada edición del encuentro representa una profunda experiencia de fe tanto para la Iglesia como para el equipo organizador. Indicó que este espacio permite a los jóvenes descubrir el sentido pleno de la vida, el valor del servicio a la sociedad y la importancia de la familia. “Es una gracia y una esperanza”, afirmó.

Valdivieso agregó que, en medio de los desafíos del mundo actual, estos encuentros siembran valores de amor, justicia y caridad. “Es sentir que estos jóvenes llevan esa semilla del Reino y ese deseo de seguir los pasos de Jesús, para construir un mundo más fraterno”, expresó. También subrayó que “Dios siempre se acuerda de su pueblo, y sobre todo pone su mirada en niños y jóvenes, donde lo que se siembra siempre florece”.

Por su parte, el nuncio apostólico Dagoberto Campos Salas manifestó que ver reunidos a 5,100 jóvenes buscando a Jesucristo con alegría “llena de mucha esperanza”. “Son jóvenes que van a ser los constructores de esta sociedad, jóvenes que hacen ruido buscando a Cristo”, señaló.

Durante la clausura, el padre Raúl De León anunció la fecha y el lema del próximo encuentro, que se realizará del 21 al 24 de enero de 2027, bajo el lema “Espero en el Señor con toda mi alma”. Además, extendió una invitación especial al Papa para que visite Chitré cuando el encuentro cumpla 50 años en 2029.

De León, coordinador del evento, destacó que en esta versión número 47 se vivió una profunda alegría al ver a jóvenes llegar con historias de alegrías y tristezas. “Fueron cuatro días de apostar por ellos. Son jóvenes, pero hay que seguir apostando por ellos”, afirmó.

Con este encuentro, la diócesis de Chitré cerró una nueva jornada de participación juvenil a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la formación espiritual de las nuevas generaciones.

Con información de Eduardo Javier Vega.