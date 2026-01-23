Entregan órdenes de proceder para proyectos hídricos en tres distritos de Los Santos

Las órdenes fueron entregadas por el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, quien explicó que estas iniciativas buscan soluciones sostenibles, tras años de medidas temporales para enfrentar la escasez del recurso.

Los Santos/Dos proyectos de infraestructura hídrica destinados a mejorar el suministro de agua en la provincia de Los Santos fueron activados tras la entrega de órdenes de proceder, una medida que impactará de forma directa a unos 10,000 residentes de los distritos de Las Tablas, Tonosí y Macaracas. Las órdenes fueron entregadas por el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal.

El primer proyecto, denominado “Mejoras al sistema de abastecimiento de agua para el sector de Santa Isabel de Las Tablas”, beneficiará a más de 1.500 residentes de esta comunidad. La obra contempla diseños técnicos, instalación de casetas, líneas de impulsión, interconexión con la red de distribución, así como sistemas de monitoreo y control de pozos.

Te podría interesar: Juicio Odebrecht: sexto día de audiencia no registra avances y se suspende hasta el lunes 26 de enero

Como parte de su fase inicial, el proyecto incluye la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y estudios geotécnicos, requeridos antes del inicio de los trabajos de campo.

El segundo proyecto consiste en el diseño e instalación de tres tanques de almacenamiento, junto con sus estructuras, con el objetivo de reforzar el suministro de agua para los residentes de Las Tablas, Tonosí y la comunidad de Llano de Piedra, en el distrito de Macaracas.

Villarreal subrayó que durante años se aplicaron paliativos para atender la crisis del agua en la región. Además, precisó que las órdenes de proceder, entregadas el 22 de enero, cumplen con los requisitos establecidos en las leyes y regulaciones de contrataciones públicas, tras procesos de licitación pública.