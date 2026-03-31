Más de 600 agentes vigilarán peregrinación al Santuario de Alanje en Chiriquí

El operativo incluye controles, vigilancia tecnológica y patrullajes en rutas y procesiones para garantizar la seguridad de los feligreses.

Alanje, Chiriquí/La fe mueve a miles de personas cada Semana Santa hacia el Santuario de Alanje, en la provincia de Chiriquí, donde este año se espera la llegada de más de 120 mil feligreses. Ante esta masiva movilización, la Policía Nacional ha puesto en marcha un amplio operativo de seguridad para garantizar el orden y la tranquilidad durante las peregrinaciones.

Según las autoridades, cerca de 600 unidades estarán desplegadas en distintos puntos estratégicos, realizando labores de control, vigilancia y acompañamiento a lo largo de las rutas más transitadas.

El jefe de la zona policial de Chiriquí, Luis Hernández, explicó que el operativo incluye el uso de tecnología para reforzar la seguridad. “Tenemos los equipos tecnológico para verificar aquellas personas que ingresen a los en los puntos de controles y así verificar eh que no haya personas que tengan algo con la justicia. Tener los respectivos controles de verificación, así como también eh rondas a pie, eh rondas cubriendo las procesiones, unidades de tránsito en la ruta”, indicó.

Además, se han establecido puntos de control en las principales vías utilizadas por los peregrinos, con el fin de monitorear el flujo de personas y prevenir incidentes durante estos días de alta concentración.

El dispositivo de seguridad también contempla presencia policial en las procesiones religiosas, patrullajes constantes y apoyo de unidades de tránsito para facilitar la movilidad en la zona.

Con estas acciones, las autoridades buscan que la tradicional peregrinación al Santuario de Alanje se desarrolle en un ambiente seguro, permitiendo que los fieles vivan esta expresión de fe con tranquilidad y orden.

Con información de Demetrio Ábrego.