Menor veragüense que estaba recluido en el Hospital Santo Tomás muere por dengue

Santiago de Veraguas/El menor de 16 años de edad, oriundo de la provincia de Veraguas y que fue trasladado al Hospital Santo Tomás en ciudad de Panamá, falleció, según confirmaron las autoridades.

El joven procedía de Bahía Honda, al sur de Soná, en la provincia de Veraguas. El Ministerio de Salud informó que aún se mantienen las investigaciones por el caso.

En principio, el menor estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis “Chicho” Fábrega y posteriormente fue trasladado a la capital.

Las autoridades en esta provincia reiteran el llamado a eliminar los criaderos del mosquito transmisor, Aedes aegypti, porque las cifras de dengue van al alza.

Personal del Ministerio de Salud dijo que en muchas ocasiones hay casas limpias, pero mantienen recipientes donde se reproduce el mosquito.

Con información de Ney Abdiel Castillo