Más de 80 escuelas en Bocas del Toro serán intervenidas con programa de mantenimiento, según Meduca

Bocas del Toro/Más de 80 centros educativos de la provincia de Bocas del Toro serán intervenidos como parte del programa de mantenimiento que desarrolla el Ministerio de Educación (Meduca), con trabajos enfocados en mejorar la infraestructura y las condiciones de las aulas de cara al año escolar 2026.

El plan incluye pintura interior y exterior, limpieza de áreas verdes, reparaciones de plomería y electricidad, así como cambio de techos y otras adecuaciones estructurales en los planteles.

De acuerdo con autoridades del Meduca, al menos 40 centros educativos ya han sido intervenidos mediante el programa de mantenimiento continuo. Las labores abarcan mejoras básicas y correctivas para optimizar los espacios donde se imparten clases. Las autoridades estiman que para finales de febrero la cifra de planteles atendidos alcance cerca de 80 escuelas en toda la provincia.

En paralelo a las mejoras físicas, también avanza el componente de conectividad. Ya inició la instalación del servicio de internet en varios centros educativos de la región, como parte de un programa nacional orientado a reducir la brecha digital en el sistema público.

La meta oficial es que para el mes de marzo todas las escuelas de Bocas del Toro cuenten con acceso a internet, lo que permitirá reforzar los procesos de enseñanza y el uso de herramientas tecnológicas en el aula.

Los trabajos de mantenimiento también se desarrollan en zonas insulares de la provincia, donde cuadrillas técnicas ejecutan adecuaciones para garantizar que los centros educativos estén en condiciones adecuadas para el inicio del próximo periodo escolar.

Con información de Nixon Miranda