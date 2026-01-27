Minsa en Colón realiza una jornada integral de salud para el personal administrativo

El Ministerio de Salud realizó una capacitación con el objetivo de promover la prevención, el autocuidado y los hábitos saludables en el entorno laboral.

Colón, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Colón desarrolló una jornada formativa enfocada en la prevención y el bienestar integral, como parte de sus esfuerzos por fortalecer la salud laboral y la calidad de vida de su recurso humano.

Esta capacitación fue titulada “Enfoque en prevención y salud laboral: “Jornada de Salud Integral para el Personal Administrativo”, ya que este evento fue organizado por la Dra. Aliz Zapateiro, del Departamento de Formación, Capacitación y Docencia del Recurso Humano en Salud, donde reunió a 95 funcionarios del MINSA en Colón.

Durante la actividad se abordaron diversos temas desde una perspectiva integral y multidisciplinaria; como el componente de medicina preventiva, los especialistas destacaron la relevancia de la detección temprana y el seguimiento oportuno de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, condiciones que inciden directamente en la salud y productividad laboral.

Esta jornada incluye un espacio de nutrición práctica, donde los participantes formaron parte de un taller interactivo orientado a la preparación de comidas saludables, resaltando la importancia de una alimentación balanceada como base para el bienestar físico y el desempeño diario.

En el área de salud bucodental, profesionales de odontología explicaron la conexión entre la salud oral y la salud general, resaltando los cuidados específicos que deben mantener las personas con diabetes para prevenir complicaciones sistémicas.

Como parte del enfoque de salud ocupacional, se realizaron sesiones de pausas activas, brindando herramientas para reducir el estrés, mejorar la postura y prevenir lesiones osteomusculares derivadas de largas jornadas de trabajo administrativo.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del MINSA en Colón con el fin de promover entornos laborales más saludables, fomentando la prevención y el autocuidado como pilares fundamentales para el bienestar de su personal.