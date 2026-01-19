Minsa realiza inspecciones y establece estrategias para garantizar carnavales seguros en Coclé

El Minsa formó parte del encuentro con los alcaldes, juntas de Carnaval y estamentos de seguridad para establecer las medidas sanitarias durante las festividades.

Coclé, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) busca proteger la salud de la población durante los carnavales en la provincia de Coclé, donde sostuvo una reunión de coordinación con las autoridades municipales, las juntas organizadoras del Carnaval y los representantes de los estamentos de seguridad.

En el encuentro se dieron a conocer los principales lineamientos sanitarios que serán implementados antes y durante las festividades, en las que se espera la concentración de gran afluencia de personas, tanto locales como visitantes de otras provincias.

Las autoridades coincidieron en que el principal objetivo es anticiparse a posibles riesgos y reforzar la vigilancia sanitaria en los puntos de mayor concurrencia.

La directora regional de Salud en Coclé, Gladys Hidalgo, informó que se activará un plan de atención médica continua, que contempla la operación las 24 horas de los Centros Materno Infantil, el Centro de Salud de Olá y el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, con el fin de responder de manera oportuna a cualquier eventualidad durante los días de Carnaval.

Hidalgo explicó que el Minsa se encargará de ejecutar los operativos de control y supervisión en materia de salud pública, los cuales estarán enfocados en la limpieza y el orden de las áreas donde se desarrollarán las actividades, así como la correcta instalación y ubicación de letrinas temporales y la señalización de rutas de evacuación.

Con el objetivo de mantener la vigilancia en los puestos de alimentos y bebidas, verificando que cumplan con las normas sanitarias establecidas; como parte de estas acciones, se revisará que los manipuladores de alimentos cuenten con su carné de salud vigente y que los productos sean almacenados en condiciones adecuadas para evitar la contaminación.

El Minsa realiza inspecciones con el propósito de cumplir con las condiciones óptimas de higiene para reducir el riesgo para la salud de los visitantes, debido a que las autoridades presentes destacaron que el éxito de estas medidas depende del trabajo en conjunto entre las instituciones, por lo que hicieron un llamado a mantener una comunicación constante y una coordinación efectiva durante el desarrollo de las festividades.

Finalmente, se reiteró que la prevención, el orden y la responsabilidad son elementos clave para que los carnavales en Coclé se desarrollen de manera segura, con el fin de garantizar el bienestar de la población para promover unas celebraciones saludables para todos.

