Minsa realizó feria de salud gratuita en Westland Mall con más de 700 personas atendidas

El Ministerio de Salud (Minsa) llevó a cabo este domingo 8 de febrero la Feria de Salud “Promoción y Prevención con Salud y Bienestar” en las instalaciones del centro comercial Westland Mall en Arraiján, en una jornada gratuita dirigida a la población panameña.

La actividad tuvo como objetivo acercar los servicios de salud a la comunidad y brindar orientación sobre la importancia de la actividad física, el autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables, especialmente en el marco del programa Verano Seguro y Saludable con RISA (Rico, Inspirador, Saludable y Activo) y las fiestas de Carnaval.

Promoción del autocuidado y hábitos saludables

La directora nacional de Promoción de la Salud del Minsa, Oris Iglesias, explicó que estas ferias no solo buscan ofrecer atención médica, sino también educar a la población sobre prácticas sencillas que contribuyen a una mejor calidad de vida. “Debemos practicar cosas sencillas como hidratarnos constantemente con agua y proteger la piel con bloqueador solar”, señaló Iglesias.

Añadió que estas recomendaciones son clave para prevenir afectaciones a la salud durante la temporada de verano y actividades al aire libre.

Alta participación ciudadana en Panamá Oeste

Por su parte, Jorge Melo, director de la Región de Salud de Panamá Oeste, expresó su satisfacción por la alta afluencia de personas que acudieron a la feria y aprovecharon los servicios médicos gratuitos ofrecidos por el personal de salud.

La jornada benefició a más de 700 personas, quienes accedieron a atención de medicina general, vacunación, farmacia, pruebas rápidas de VIH, toma de presión arterial, orientación nutricional, atención odontológica y colocación de Implanon, entre otros servicios.

Además, se desarrollaron sesiones de actividad física y bailoterapia, promoviendo el ejercicio como herramienta fundamental para la prevención de enfermedades.

Minsa continuará llevando ferias de salud al país

El Ministerio de Salud informó que continuará realizando ferias de salud en distintas provincias del país, como parte de su compromiso de fortalecer la promoción y prevención de la salud, impulsando espacios que permitan acercar los servicios médicos a las comunidades y mejorar el bienestar de la población.