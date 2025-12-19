MOP realiza operativos contra ocupación ilegal de servidumbres en Veraguas

Estos operativos son realizados por parte del MOP, que busca evitar construcciones irregulares en áreas destinadas al drenaje pluvial.

Veraguas, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en Veraguas, realizó operativos de verificación de ocupación indebida de servidumbres, una práctica que afecta el drenaje pluvial, y reducen el ancho de las vías, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones, en las comunidades.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para mantener despejadas las cunetas, tuberías y áreas destinadas a futuras ampliaciones viales, espacios que resultan clave para el adecuado drenaje pluvial. La obstrucción de estas zonas puede provocar acumulaciones de agua que derivan en inundaciones y afectan directamente a comunidades cercanas a las vías.

El director regional del MOP en Veraguas, Humberto Della Togna, señaló que los equipos técnicos realizan recorridos de verificación de manera semanal para detectar construcciones levantadas sin autorización dentro de las servidumbres, donde recordó que la institución es la entidad responsable de custodiar estos espacios y la única facultada para aprobar intervenciones en dichas áreas.

De acuerdo con Della Togna, la instalación de tuberías que no cumplen con las especificaciones técnicas o la reducción del ancho de las servidumbres que genera puntos críticos que alteran el flujo normal del agua.

Durante estas inspecciones se identificaron irregularidades en la vía de circunvalación de La Peña y en el sector de San Martín de Porres, donded algunas construcciones deberán ser corregidas, mientras que otras, al no contar con planos aprobados, tendrán que ser removidas por completo, con los costos asumidos por los responsables.

El MOP reiteró que la finalidad de estos operativos no es sancionar, sino prevenir, y exhortó a la ciudadanía a gestionar los permisos correspondientes antes de realizar cualquier construcción cercana a las vías, ya que la normativa vigente contempla una sanción que supera los cinco mil dólares para quienes invadan servidumbres viales sin autorización.

