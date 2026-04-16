Los ríos bajan y escuelas reanudan clases al norte de Veraguas

El Ministerio de Educación confirmó la reanudación de las clases en 16 centros escolares ubicados en esta región, luego de que las condiciones permitieran nuevamente el traslado seguro tanto de docentes como de estudiantes.

Veraguas./Con la disminución del nivel de los ríos en el norte de Veraguas, poco a poco la rutina comienza a retomarse en las comunidades afectadas por las recientes inundaciones, y con ello, el regreso a clases en los centros educativos de la zona.

El Ministerio de Educación confirmó la reanudación de las clases en 16 centros escolares ubicados en esta región, luego de que las condiciones permitieran nuevamente el traslado seguro tanto de docentes como de estudiantes.

En los días más críticos, las crecidas de los ríos obligaron a suspender las jornadas escolares, especialmente en áreas de difícil acceso donde el paso se volvió riesgoso. Ahora, con el descenso de los niveles, el panorama empieza a cambiar.

Desde la dirección regional de Educación en Veraguas reconocen que, aunque el ambiente ha mejorado, aún persisten algunas dificultades en ciertos planteles, principalmente relacionadas con el acceso al agua.

Tenemos conocimiento que en ciertas escuelas aún tenemos la problemática de falta de agua, pero en lo que es el tema de ambiente ya los ríos han bajado bastante. Hay agua muy clara, las maestras están viajando hacia allá, algunas, otras ya estaban allá. Así que estamos en ese proceso de retomar ya las clases en el norte de Santa Fe”, explicó María Pimentel, directora regional.

La suspensión de clases impactó a centros educativos ubicados en corregimientos como Calobévora y Río Luis, en el norte del distrito de Santa Fe, zonas que se vieron afectadas por las inundaciones registradas en días recientes.

Con información de Ney Castillo.