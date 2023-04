Personal médico y residentes en Río Grande piden la culminación del nuevo centro de salud

Penonomé, Coclé/Desde hace ocho años, el cuerpo médico que atiende a cientos de residentes del corregimiento de Río Grande, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, ha tenido la tarea de brindar una correcta atención médica, en medio de dificultades, debido a que los trabajos de construcción del nuevo centro de salud no han sido culminados.

En su lugar, estas personas deben atender a los residentes en estructuras "improvisadas", que se encuentran ubicadas en el interior de un centro educativo, provocando hacinamiento, lo que dificulta sus labores.

Relacionado Incrementan controles para garantizar la seguridad de turistas en áreas protegidas en Chiriquí por fin de semana largo

Ante esta situación, los médicos, enfermeras y residentes manifestaron su preocupación e hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que culminen la construcción de esta obra, misma que comenzó en 2016. Sin embargo, este no es el único problema al que se enfrenta el personal médico y los residentes.

Estos señalaron que en el lugar no cuentan con suministro de agua potable constante, por lo que deben recurrir al uso de galones para recoger este preciado recurso.

De acuerdo con uno de los miembros de este personal médico, solo pueden realizar canalizaciones básicas en el lugar, debido a que no cuentan con los recursos y los pacientes con vómitos y canalizaciones no pueden mantenerse en la misma zona, a raíz del mal olor que produce la falta de limpieza, como consecuencia de que no cuenten con el suministro de agua.

“No hay lugar para colocar los insumos. Esta situación es sumamente incómoda”, agregó.

Por su parte, Esteban Pérez, residente del lugar, indicó que la culminación de estas estructuras es de suma necesidad al igual que el agua potable. Expresó que se siente preocupado debido a que sus familiares se atienden en el lugar y cada vez que acuden no hay los insumos médicos necesarios.

Robert Sanjur, médico, dijo que esta comunidad se mantiene olvidada y con un déficit en infraestructuras médicas que no les permite brindar el mejor servicio.

Son cientos de personas las que se atienden a diario en este lugar.

Con información de Natali Reyes