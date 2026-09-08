Piden renuncia inmediata del rector interino de la Universidad Atónoma de los Pueblos Indígenas
La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas tiene su sede en Llano Tugrí, comarca Ngäbe-Buglé. Cuenta con 174 estudiantes matriculados.
Santiago, Veraguas/La solicitud fue realizado por docentes y estudiantes desde el Hogar Ngäbe-Buglé, ubicado en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.
A través de comunicados, piden la renuncia inmediata del rector interino, la realización de auditorías y que no se adopten decisiones en estos momentos que puedan alterar el funcionamiento de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas.
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Mientras tanto, los estudiantes han hecho llamados al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional y a las autoridades tradicionales ngäbe-buglé para que intervengan en esta situación.
Noriel Salinas, vocero de los docentes, señaló que pidem "reorganizar la convocatoria de elecciones de rector titular de forma democrática, pública y transparente. Que se fortalezca la continuidad de estudios académicos de los estudiantes sin afectar por los sacrificios y ya realizados en dedicación de tiempo e inversión de recursos económicos. Undécimo. Que se aplique una auditoría completa”.
Yohana Miranda, estudiante, indicó que “a la Presidencia de la República, a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, a nuestras autoridades tradicionales, que atiendan con carácter urgente la situación de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas y acompañen un proceso de transformación institucional que permita recuperar su misión, su credibilidad y su futuro. La UAPI no puede seguir a la deriva. Es hora de redirigir nuestra universidad”.
La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas tiene su sede en Llano Tugrí, comarca Ngäbe-Buglé. Cuenta con 174 estudiantes matriculados y son precisamente ellos quienes hacen el llamamiento para que se refuerce la transparencia.
Con información de Ney Castillo.