Piden renuncia inmediata del rector interino de la Universidad Atónoma de los Pueblos Indígenas

La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas tiene su sede en Llano Tugrí, comarca Ngäbe-Buglé. Cuenta con 174 estudiantes matriculados.

Santiago, Veraguas/La solicitud fue realizado por docentes y estudiantes desde el Hogar Ngäbe-Buglé, ubicado en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

A través de comunicados, piden la renuncia inmediata del rector interino, la realización de auditorías y que no se adopten decisiones en estos momentos que puedan alterar el funcionamiento de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas.

Mientras tanto, los estudiantes han hecho llamados al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional y a las autoridades tradicionales ngäbe-buglé para que intervengan en esta situación.

Noriel Salinas, vocero de los docentes, señaló que pidem "reorganizar la convocatoria de elecciones de rector titular de forma democrática, pública y transparente. Que se fortalezca la continuidad de estudios académicos de los estudiantes sin afectar por los sacrificios y ya realizados en dedicación de tiempo e inversión de recursos económicos. Undécimo. Que se aplique una auditoría completa”.

Yohana Miranda, estudiante, indicó que “a la Presidencia de la República, a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, a nuestras autoridades tradicionales, que atiendan con carácter urgente la situación de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas y acompañen un proceso de transformación institucional que permita recuperar su misión, su credibilidad y su futuro. La UAPI no puede seguir a la deriva. Es hora de redirigir nuestra universidad”.

La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas tiene su sede en Llano Tugrí, comarca Ngäbe-Buglé. Cuenta con 174 estudiantes matriculados y son precisamente ellos quienes hacen el llamamiento para que se refuerce la transparencia.

Con información de Ney Castillo.