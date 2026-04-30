Plan Tapa Huecos avanza con inversión de $3 millones en Herrera

Durante una gira de supervisión, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que esta estrategia forma parte de un plan de alcance nacional.

Herrera/El plan Tapa Huecos avanza en la provincia de Herrera con una inversión de 3 millones de dólares y un alcance que supera los 20 kilómetros de intervención vial entre los distritos de Chitré y Ocú.

El programa, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, contempla en esta fase la rehabilitación de más de 13 kilómetros de carreteras en Chitré, así como otros 8 kilómetros en Ocú, en respuesta al deterioro de las vías que ha sido motivo de reclamos en estas comunidades.

Durante una gira de supervisión, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que esta estrategia forma parte de un plan de alcance nacional.

“El plan Tapa Hueco, el número 3, impacta a más de un millón de personas en 15 puntos diferentes en la República de Panamá”, indicó el ministro.

En el caso específico de Herrera, detalló las zonas incluidas en el programa. “Aquí tenemos los sectores de La Arena, Monagrillo y Chitré… 3 millones de dólares para este Tapa Hueco”, afirmó.

Según el Ministerio, este tipo de proyectos contempla intervenciones que van desde los 10 hasta los 14 kilómetros por tramo, dependiendo del estado de las vías, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir el impacto del deterioro en el transporte diario.

Además del avance en las obras, el ministro señaló que uno de los desafíos para ejecutar estos proyectos es la obtención de materiales, lo que requiere coordinación con el Ministerio de Ambiente, especialmente en zonas donde se desarrollan trabajos carreteros.

El plan Tapa Huecos se presenta como una de las principales apuestas del Gobierno para atender puntos críticos en la red vial del país, mientras las comunidades esperan que las mejoras se mantengan de forma sostenida.

Con información de Eduardo Javier Vega.