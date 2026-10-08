Portobelo: incautan más de 11 mil municiones para fusiles ocultas en siete tanques

Según la Policía Nacional, las municiones estaban almacenadas y ocultas dentro de siete tanques plásticos .

Colón/Un cargamento de 11,402 municiones calibre 5.56 para fusiles M4 fue incautado en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, durante un operativo de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA), en coordinación con el Ministerio Público.

Según la Policía Nacional, las municiones estaban almacenadas y ocultas dentro de siete tanques plásticos.

El material incautado y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para iniciar las investigaciones correspondientes. La información divulgada no precisa si hubo personas aprehendidas ni el origen o destino del cargamento.

La Policía Nacional mantendrá los patrullajes preventivos y las operaciones de inteligencia en la provincia de Colón.