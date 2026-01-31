Productores mantienen tradiciones agrícolas en la Feria de Santa Fe de Veraguas

Entre los principales atractivos se encuentra la participación de agricultores del sector El Pantano, quienes destacan que rubros tradicionales como el cacao y la canela continúan siendo parte fundamental de la economía familiar y la identidad productiva de la comunidad santafereña.

Santa Fe, Veraguas/La Feria de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, continúa desarrollándose durante este fin de semana con la participación de productores agrícolas que mantienen vivas las tradiciones del distrito. En su edición número 42, el evento resalta la producción local y promueve el turismo en esta región montañosa del país.

Entre los principales atractivos se encuentra la participación de agricultores del sector El Pantano, quienes destacan que rubros tradicionales como el cacao y la canela continúan siendo parte fundamental de la economía familiar y la identidad productiva de la comunidad santafereña.

Leopoldo González, productor local, explica que en la zona se cultivan diversos productos agrícolas, entre ellos canela, arroz tostado, guineo, saril y cacao, muchos de los cuales se desarrollan con bajo uso de químicos, apostando por prácticas más naturales.

El agricultor resalta que la producción de cacao se mantiene como una actividad histórica en la región, destacando su valor alimenticio, medicinal y comercial. Según explica, el producto es vendido a pequeños procesadores locales, quienes elaboran derivados como manteca y chocolate artesanal.

De acuerdo con los productores, la elaboración tradicional de la manteca de cacao implica extraer las semillas, secarlas al sol, tostarlas y posteriormente cocinarlas para obtener el aceite natural, proceso que continúa realizándose de manera artesanal en algunas familias.

Mari Germinia Pinzón, otra de las expositoras, señala que estos productos mantienen demanda, especialmente entre visitantes extranjeros, quienes buscan artículos naturales y tradicionales elaborados en la región.

Los agricultores coinciden en que la producción agrícola representa el principal sustento económico para numerosas familias del área, aunque advierten que algunas prácticas tradicionales han disminuido con el paso del tiempo.

La Feria de Santa Fe reúne a productores, artesanos y emprendedores, consolidándose como una vitrina para promover el desarrollo económico local y atraer visitantes al distrito, reconocido por su riqueza natural, cultural y gastronómica.

Con información de Ney Castillo