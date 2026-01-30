Canopy y turismo de aventura destacan en la Feria de Santa Fe en Veraguas

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de experimentar un recorrido de canopy instalado dentro del recinto ferial, una actividad que normalmente se desarrolla en zonas montañosas del distrito.

Santa Fe, Veraguas/La Feria de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, incluyó entre sus principales atractivos una exhibición de turismo de aventura organizada con el objetivo de promover los destinos naturales de la región.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de experimentar un recorrido de canopy instalado dentro del recinto ferial, una actividad que normalmente se desarrolla en zonas montañosas del distrito. Representantes de la cooperativa de Turismo de Santa Fe explicaron que la iniciativa busca impulsar el turismo en Santa Fe, reconocido por su geografía montañosa y su potencial para actividades de aventura.

Indicaron que la demostración permitió acercar a los visitantes a una experiencia que combina adrenalina y contacto con la naturaleza, con la intención de atraer futuros turistas hacia los escenarios naturales del área. Visitantes que participaron en la actividad describieron la experiencia como emocionante y segura, destacando la preparación del personal encargado del recorrido.

Los organizadores aseguraron que el canopy está diseñado para que pueda ser disfrutado por niños, jóvenes y adultos mayores, bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión de personal capacitado. La cooperativa turística destacó que este tipo de exhibiciones busca fortalecer el desarrollo económico del distrito mediante la promoción del turismo sostenible, invitando a nacionales y extranjeros a conocer las ofertas recreativas y naturales de Santa Fe.

Con información de Ney Castillo