Se registra incendio en Zona Libre de Colón en las bodegas en France Field; congestión dificulta llegada de bomberos

Colón/Un fuerte incendio afecta varias bodegas en el sector de France Field, en la Zona Libre de Colón, la tarde de este viernes 9 de octubre. Agentes del Cuerpo de Bomberos trabajan para sofocar las llamas, mientras la congestión vehicular dificulta la llegada de camiones de extinción y cisternas.

Al momento del reporte, el fuego no había sido controlado y se escuchaban fuertes estallidos dentro de las instalaciones. Los colaboradores habían salido de las bodegas y seguían llegando refuerzos para atender la emergencia.

El comandante Abel Martínez, del Cuerpo de Bomberos en Colón, pidió a los conductores facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

“Bueno, le digo que nos apoyen, que nos ayuden, porque vienen las cisternas y se están demorando”, expresó.

Alrededor de cinco camiones de extinción participaban en las labores. Martínez explicó que también se enviaban cisternas para garantizar el abastecimiento de agua y reducir la temperatura de la estructura.

“El fuego, como usted ve, la bodega está grandísima y tenemos que ver cómo podemos bajar las temperaturas”, señaló.

La causa del incendio aún no ha sido determinada. Consultado sobre una posible relación con el sismo registrado más temprano, el comandante aclaró que no podía confirmarla y que corresponderá a la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) establecer qué ocurrió.

Durante la entrevista, Martínez indicó que no había reportes de personas desaparecidas.

La congestión en el área coincidió con la salida de trabajadores de empresas privadas que fueron enviados a sus casas después del movimiento telúrico. Se solicitó apoyo de las unidades de tránsito para facilitar el acceso de los bomberos.