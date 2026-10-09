Temblor en Panamá: Zona Libre de Colón solicita suspender actividades comerciales tras sismo de magnitud 7.2
Las actividades se reanudarán una vez se confirme la seguridad de las estructuras.
La Zona Libre de Colón solicitó a las empresas usuarias y visitantes suspender temporalmente las actividades comerciales y desalojar las instalaciones de manera ordenada, como medida preventiva ante el sismo de magnitud 7.2 que sacudió al país y la posibilidad de que se registren réplicas.
La institución exhortó a mantener la calma, seguir las indicaciones del personal de seguridad y de las autoridades competentes, y permanecer en zonas seguras hasta que se confirme que existen las condiciones necesarias para reanudar las actividades.
La Zona Libre de Colón reiteró que la prioridad es salvaguardar la vida y la integridad de las personas, por lo que agradeció la comprensión y colaboración de las empresas usuarias, visitantes y demás personas que se encuentran en sus instalaciones.