Despiden al pastor Benjamín López y su familia fallecida en trágico accidente de tránsito en Chame

Panamá Oeste/En el corregimiento de La Ermita, de San Carlos amaneció este viernes envuelto en recogimiento. Cientos de personas se congregaron para despedir a la familia López, fallecida el pasado 25 de abril en un accidente de tránsito ocurrido a la altura de Coloncito, en el distrito de Chame, un hecho que ha conmocionado a la provincia de Panamá Oeste y a buena parte del país.

El culto fúnebre, que estaba previsto para iniciar a las 10:00 a.m., comenzó con retraso debido al alto flujo vehicular hacia el interior. Minutos antes del inicio, la iglesia ya estaba colmada y en sus alrededores se aglomeraban fieles y vecinos que acudieron a dar el último adiós.

En el interior del templo reposaban los cuerpos del pastor Benjamín López, su esposa y sus dos hijas, mientras la comunidad, que él mismo pastoreó durante años, rendía homenaje a una familia que, según quienes los conocieron, marcó la vida espiritual de muchos.

Antes del inicio del servicio, miembros de la congregación compartieron palabras de despedida. Recordaron al pastor y a su familia como guías espirituales que acompañaron a decenas de personas en momentos difíciles y que dejaron una huella en la comunidad.

Desde temprano, la iglesia se llenó de cantos y oraciones. A la llegada de los féretros, los presentes formaron una calle de honor, en un gesto cargado de simbolismo y respeto, mientras el silencio y las lágrimas se mezclaban con expresiones de fe.

El impacto del accidente ha trascendido lo local. La noticia de la muerte de los cuatro integrantes de la familia generó reacciones en distintas provincias, donde también eran conocidos por su labor pastoral.

A lo largo de la jornada, líderes religiosos y miembros de la iglesia han acompañado a los familiares, destacando el legado espiritual de quienes hoy son despedidos en medio del dolor colectivo.

Mientras continúa el culto, la comunidad de San Carlos se mantiene unida en duelo, recordando a una familia que, según sus allegados, dedicó su vida al servicio y a la fe.

Con información de Yiniva Caballero.