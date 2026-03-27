Santuario de Alanje recibe a fieles en el arranque de la Semana Santa

La jornada marca el comienzo de una serie de celebraciones que se extenderán durante los próximos días, incluyendo las actividades litúrgicas del Jueves y Viernes Santo, así como el domingo, cuando se realiza la tradicional Carrera de los Santos.

Alanje, Chirquí/Con el tradicional Rosario de la Aurora, en horas de la madrugada, iniciaron este Viernes de Dolores las actividades religiosas en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, en el Santuario del Santo Cristo de Alanje, uno de los principales puntos de peregrinación del país durante la Semana Santa.

La jornada marca el comienzo de una serie de celebraciones que se extenderán durante los próximos días, incluyendo las actividades litúrgicas del Jueves y Viernes Santo, así como el domingo, cuando se realiza la tradicional Carrera de los Santos.

Mediante el Decreto N.° 4 del 16 de marzo, las autoridades locales establecieron las normas que regirán durante este periodo, con el objetivo de mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes.

En ese sentido, informaron que a partir de este domingo entrarán en vigencia la ley zanahoria y la ley seca, medidas que buscan regular el consumo de alcohol y prevenir incidentes durante las festividades religiosas. Además, indicaron que la ley zanahoria se mantendrá durante toda la Semana Santa.

Las autoridades destacaron que el resguardo del orden público será un trabajo conjunto con los estamentos de seguridad, ante la alta afluencia de visitantes que se espera en la zona.

Paralelamente, la actividad religiosa impulsa la economía local. Se prevé la instalación de unos 80 puestos de venta, donde comerciantes ofrecen productos, alimentos y artículos alusivos a la temporada.

Los vendedores ya han comenzado a llegar al área para prepararse ante la llegada de peregrinos y turistas. Maritza Sanjur, una de las comerciantes, hizo un llamado a la población. “Invito a los turistas y a las personas devotas a visitar el Santo Cristo de Alanje”, expresó.

Cada año, miles de fieles acuden a este santuario para participar en las actividades religiosas, en una tradición que combina fe, cultura y dinamismo económico para la región.

Con información de Demetrio Ábrego.