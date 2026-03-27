Semana Santa arranca en La Chorrera con el encuentro de la Virgen y Jesús

Hoy, las actividades religiosas iniciarán con la eucaristía a las 6:00 p.m., seguida de la procesión.

Panamá Oeste/Desde tempranas horas de este viernes, en la parroquia San Francisco de Paula, en La Chorrera, fieles y organizadores ultimaban detalles en las andas y el vestuario de las imágenes que participarán en la tradicional procesión del Viernes de Dolores, que marca el inicio de la Semana Santa en el distrito.

La procesión partirá desde la parroquia y culminará en la plaza 28 de Noviembre, en un recorrido que simboliza el encuentro entre la Virgen Dolorosa y su hijo Jesucristo.

Las actividades religiosas iniciarán con la eucaristía a las 6:00 p.m., seguida de la procesión. “Iniciamos hoy viernes con la procesión del encuentro de la Virgen Dolorosa y Jesús Nazareno. Primero iniciamos con la eucaristía a las 6:00 p.m. y luego la procesión, con ello iniciamos la Semana Mayor en La Chorrera”, explicaron desde la organización.

La programación continuará durante el fin de semana con diversas actividades litúrgicas. Para este sábado está prevista la primera eucaristía de ramos, así como la vigilia del Papachú en el atrio del templo. El domingo se celebrarán misas en la mañana y, en horas de la tarde, la procesión del Papachú.

El lunes, en tanto, se desarrollará una jornada especial con la participación de niños, quienes tendrán a su cargo la carga de andas como parte de las tradiciones religiosas.

Como parte de los preparativos, un grupo de voluntarios trabajó en la renovación de las imágenes que representan a los personajes bíblicos que acompañaron a Jesús, incluyendo la confección de vestuarios.

“El proyecto era bastante comprometido y muchas señoras mayores y modistas nos ayudaron en la confección del vestuario. Ha sido una maquinaria bastante grande, pero hemos tenido a tiempo todo”, explicó uno de los jóvenes participantes.

Para esta Semana Santa, se espera la llegada de miles de personas a La Chorrera, en una celebración que combina tradición, fe y participación comunitaria.

Con información de Yiniva Caballero.