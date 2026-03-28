Semana Santa: MiAmbiente insta a reservar en línea para visitar áreas protegidas de Veraguas

Entre los destinos más visitados destacan el Parque Nacional Coiba y la Reserva Forestal La Yeguada.

Provincia de Veraguas/Durante la temporada de Semana Santa, las áreas protegidas de la provincia de Veraguas estarán abiertas al turismo, informó el Ministerio de Ambiente, que reiteró que los visitantes pueden realizar reservas y pagos en línea con anticipación para agilizar el ingreso.

Entre los destinos más visitados destacan el Parque Nacional Coiba y la Reserva Forestal La Yeguada, mientras que el Parque Nacional Santa Fe también estará disponible para el turismo nacional. Las autoridades insisten en que cada área cuenta con su propio sistema de registro y requisitos, disponibles en la plataforma digital institucional.

La directora regional del Ministerio de Ambiente, Alejandra Blasser, explicó que adelantar el proceso en línea evita demoras, especialmente en sitios con alta afluencia como La Yeguada, donde el registro presencial puede congestionarse.

Asimismo, se recordó a los visitantes cumplir estrictamente las normas de uso de no ingresar bebidas alcohólicas, respetar los reglamentos específicos de cada parque y retirar toda la basura generada.

Con información de Ney Castillo.