Sinaproc atiende llamado en Panamá Oeste por caída de árboles en varias casas tras fuertes lluvias

Sinaproc y el IMPHA mantienen un aviso de vigilancia y recomiendan extremar las medidas de prevención ante el pronóstico de más precipitaciones.

Provincia de Panamá Oeste./Las fuertes lluvias registradas este fin de semana en la provincia de Panamá Oeste provocaron la caída de árboles que afectaron varias residencias en el sector de La Herradura.

Bolívar Nieto, director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Panamá Oeste, informó que personal de la institución acudió al área para remover los árboles y las ramas caídas. Indicó que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

El funcionario recordó que se mantiene vigente, hasta el 6 de julio, un aviso de vigilancia por condiciones climáticas adversas, por lo que exhortó a la población a extremar las medidas de seguridad, especialmente si tiene previsto visitar ríos, playas o senderos durante el fin de semana.

“Pueden ocurrir posiblemente deslizamientos. Mantengan la precaución cuando se dirijan a las playas y no ingresen cuando hay marea alta. Cuando se dirijan a los senderos, informen en las garitas para saber que han ingresado”, dijo Nieto.

De acuerdo con el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos, con riesgo de crecidas de ríos, oleajes, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables y seguir las recomendaciones. En caso de emergencia, pueden comunicarse a los teléfonos 911, 520-4429 o 6998-4809.

Con información de Yiniva Caballero.