Suben los precios de las frutas en La Chorrera: El melón y la naranja entre los más afectados

De acuerdo con los comerciantes, el precio del melón ha pasado de 25 centavos la libra a oscilar entre 35 y 40 centavos, mientras que el saco de naranjas, que antes se comercializaba en al menos 12 dólares, ahora se vende entre 18 y 20 dólares.

La Chorrera, Panamá Oeste/El aumento en los precios de algunas frutas comienza a sentirse en el mercado de abastos de La Chorrera, donde vendedores reportan incrementos en productos de alto consumo como el melón y la naranja, situación que también ha impactado las ventas.

De acuerdo con los comerciantes, el precio del melón ha pasado de 25 centavos la libra a oscilar entre 35 y 40 centavos, mientras que el saco de naranjas, que antes se comercializaba en al menos 12 dólares, ahora se vende entre 18 y 20 dólares.

Los vendedores atribuyen este incremento a factores como el alza en los costos de transporte, asociados principalmente al precio del combustible, lo que encarece la cadena de distribución desde los productores hasta los puntos de venta.

A pesar de que esta época del año suele registrar una alta demanda de frutas, sobre todo por las altas temperaturas y el inicio del año escolar, los comerciantes aseguran que las ventas han disminuido en comparación con temporadas anteriores.

Algunos vendedores, quienes indicaron que el margen de ganancia se ha reducido considerablemente. Entre las frutas más buscadas por los consumidores se encuentran el melón, la sandía, la piña, la papaya y la manzana, principalmente para la preparación de meriendas escolares.

Sin embargo, el incremento en los costos ha limitado el volumen de compra de los clientes. Los comerciantes aseguran que, pese al escenario actual, buscan estrategias para evitar pérdidas, manteniendo precios competitivos que permitan dar salida a la mercancía sin afectar en exceso el bolsillo de los consumidores.

Con información de Yiniva Caballero