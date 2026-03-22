¡Innovación con sabor panameño! Estudiantes de la UTP crean papilla nutritiva para reducir la malnutrición

La iniciativa, titulada “Papilla Nutritiva con Ingredientes Regionales: Una solución innovadora contra la malnutrición en Panamá”, fue presentada en días pasados por los estudiantes Melissa Zhang, Israel Pacheco y Francisco Palacios, de la Licenciatura en Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) presentó un proyecto innovador orientado a combatir la malnutrición en el país mediante el desarrollo de una papilla nutritiva elaborada con ingredientes regionales.

La iniciativa, titulada “Papilla Nutritiva con Ingredientes Regionales: Una solución innovadora contra la malnutrición en Panamá”, fue presentada en días pasados por los estudiantes Melissa Zhang, Israel Pacheco y Francisco Palacios, de la Licenciatura en Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Uno de los elementos destacados del proyecto es el uso de materias primas locales como piña, mango y acerola (cerecita), lo que no solo fortalece el contenido nutricional del producto, sino que también impulsa las cadenas productivas nacionales y promueve la economía circular.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, la propuesta se sustenta en procesos de investigación científica que incluyen análisis fisicoquímicos y validaciones en laboratorios certificados, con el objetivo de garantizar un producto que cumpla estándares de calidad y aporte valor nutricional.

El proyecto cuenta con el respaldo de la incubadora UTP-Incuba, adscrita a la Dirección de Gestión de Transferencia del Conocimiento, así como de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de su programa de Capital Pre-Semilla.