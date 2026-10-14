Temblor en Panamá: especialista español evaluará campanario de la catedral de Penonomé; piden conservar las piezas

La visita también incluyó el edificio de la Gobernación de Coclé, que sufrió importantes afectaciones. Las evaluaciones buscan determinar las intervenciones necesarias para recuperar las estructuras y preservar su valor histórico.

Penonomé, Coclé/Un restaurador español especializado en campanarios evaluará la torre afectada de la catedral San Juan Bautista de Penonomé, anunció la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, durante un recorrido por las estructuras dañadas tras el sismo del 9 de octubre.

La visita también incluyó el edificio de la Gobernación de Coclé, que sufrió importantes afectaciones. Las evaluaciones buscan determinar las intervenciones necesarias para recuperar las estructuras y preservar su valor histórico.

La ministra solicitó a las iglesias presentar las cartas formales para coordinar la atención y destacó la necesidad de realizar un inventario de las imágenes religiosas, algunas de las cuales fueron trasladadas a viviendas particulares para su custodia.

“Muchas personas han llevado las imágenes para custodiarlas en su casa”, señaló. Explicó que se requerirá autorización para restaurarlas y devolverlas a los lugares que les corresponden.

“No son souvenir”

Ricardo Gago Salinero, presidente del Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, pidió a la población conservar las piedras, ladrillos y otras piezas desprendidas de los templos.

Las piezas o las piedras o ladrillos que hayan caído de las iglesias, por favor, no son souvenir, no se las lleven”, expresó.

Gago explicó que esos materiales son necesarios para que los especialistas puedan restaurar las estructuras utilizando la mayor cantidad posible de piezas originales.

“Por favor, les pido, dejen las piezas ahí, protejan las piezas”, insistió.

La ministra también pidió a quienes mantienen imágenes religiosas bajo su custodia entregarlas directamente a la Iglesia católica para organizar su resguardo y posterior restauración.

Herrera solicitó paciencia mientras los profesionales realizan las evaluaciones y coordinan los trabajos para preservar las estructuras históricas afectadas.

Con información de Nathali Reyes.