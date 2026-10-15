Temblor en Panamá: Familias de Chiguirí Arriba piden viviendas y alimentos tras perder sus hogares

Algunas familias se han refugiado en casas de parientes. Una de las residentes explicó que cuatro familias comparten actualmente un mismo espacio y pidió apoyo para contar con una vivienda.

Penonomé, Coclé/Familias de Chiguirí Arriba, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, solicitan ayuda para vivienda, alimentos secos y kits de limpieza tras los daños que dejó el sismo en sus comunidades. Entre los afectados hay adultos mayores y niños, mientras las lluvias constantes complican la situación de quienes no tienen dónde vivir.

Algunas familias se han refugiado en casas de parientes. Una de las residentes explicó que cuatro familias comparten actualmente un mismo espacio y pidió apoyo para contar con una vivienda.

“Lo que es una casa, porque así no podemos vivir todos aquí”, expresó.

Otra de las preocupaciones son las grietas y los daños que obligaron a los habitantes a abandonar sus hogares. Una afectada relató que la vivienda de su sobrino colapsó y describió el temor que les genera una rajadura en el piso.

“Ahora mismo la rajadura que tenemos aquí en el piso, que es lo que nos tiene a nosotros más preocupados”, manifestó.

Durante el recorrido se reportaron afectaciones en Pozo Azul, Larguillo, Vaquilla, Chiguirí Centro, Boca de las Minas, Palmilla y Oaxaca, con viviendas que presentan daños totales y otras con daños parciales.

En Pozo Azul se habilitó un centro de acopio para recibir apoyo destinado a las familias damnificadas.

La directora regional del Ministerio de Vivienda en Coclé explicó que trabajadores sociales ya evaluaron estas áreas, con el objetivo de gestionar la construcción de nuevas viviendas y la reparación de aquellas que puedan recuperarse.

Con información de Nathali Reyes.