¡Colores, viento y tradición! La Chorrera celebró el Festival de Cometas y Pandero este domingo

Niños, jóvenes y adultos participaron en esta actividad que llenó el cielo de colores, en medio de risas y entusiasmo. Para muchos asistentes, el evento representó una oportunidad para compartir en familia y aprovechar espacios recreativos en la comunidad.

La Chorrera, Panamá Oeste/La creatividad, la tradición y un ambiente familiar marcaron el Festival de Cometas y Pandero, celebrado este domingo 22 de marzo en el distrito de La Chorrera, donde decenas de familias se dieron cita para disfrutar de una jornada al aire libre impulsada por el viento y la alegría.

Niños, jóvenes y adultos participaron en esta actividad que llenó el cielo de colores, en medio de risas y entusiasmo. Para muchos asistentes, el evento representó una oportunidad para compartir en familia y aprovechar espacios recreativos en la comunidad.

El festival, que reunió a residentes locales y visitantes, destacó por la variedad de cometas, algunas elaboradas de forma artesanal y otras intervenidas con creatividad. Además, no faltaron los llamados “doctores de cometas”, quienes ayudaban a reparar estructuras dañadas para que pudieran volver a elevarse.

Los asistentes coincidieron en que este tipo de iniciativas fomentan la convivencia y ofrecen alternativas de sano esparcimiento, sobre todo para los más pequeños.

Durante la jornada, también hubo oferta gastronómica que complementó la experiencia, permitiendo a los visitantes disfrutar de diversas opciones mientras participaban en las actividades.

Aunque algunos acudieron con la intención de competir, la mayoría asistió para disfrutar de un momento distinto, en el que el principal protagonista fue el compartir en familia.

Con información de Jorge Quirós