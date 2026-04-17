Tradición y sabor se viven en el Festival de la Caña de Azúcar en Aguadulce

El festival no solo es una vitrina para la artesanía. También es un espacio donde la gastronomía ocupa un lugar central, con sabores tradicionales que acompañan la experiencia de quienes acuden en familia.

Aguadulce, Coclé/El aroma del guarapo, el sonido de la música y el color de las artesanías marcan el ambiente en el corregimiento de El Roble, en Aguadulce, donde este fin de semana se celebra el Festival Nacional de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus derivados, un encuentro que reúne a productores, artesanos y familias en torno a una de las tradiciones más representativas de Coclé.

Desde tempranas horas, visitantes recorren los puestos donde se exhiben productos que nacen del trabajo manual y del ingenio local. Hay monederos, pulseras, aretes y sombreros confeccionados con fibras naturales, piezas que reflejan la identidad de quienes mantienen viva la tradición.

Uno de los artesanos explica que su trabajo abarca distintos estilos de sombreros, desde los más elaborados hasta los más sencillos, que son los que actualmente tienen mayor demanda. Invita a quienes llegan a conocer de cerca el proceso y a valorar estos productos, especialmente en una temporada marcada por el intenso sol.

El festival no solo es una vitrina para la artesanía. También es un espacio donde la gastronomía ocupa un lugar central, con sabores tradicionales que acompañan la experiencia de quienes acuden en familia. Emprendedores de distintos puntos de la provincia ofrecen una variedad de opciones que complementan la jornada.

La participación se extiende a artesanos provenientes de distritos como La Pintada, Antón y comunidades del norte de Penonomé, lo que convierte el evento en un punto de encuentro regional donde convergen distintas expresiones culturales.

Durante todo el fin de semana, el festival ofrece actividades pensadas para todas las edades, con espacios recreativos para niños y opciones para disfrutar en familia. Más allá del entretenimiento, la celebración resalta el valor del productor de caña de azúcar y su aporte a la economía y a la identidad de la región.

Quienes aún no han asistido tienen la oportunidad de hacerlo, en un evento que combina tradición, cultura y emprendimiento en el corazón de Coclé.

Con información de Nathali Reyes.