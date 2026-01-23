Variación de voltaje afectó temporalmente atención en la policlínica Dr. Hugo Spadafora de Colón

De acuerdo con la información suministrada, la atención a los pacientes fue restablecida oportunamente, una vez se superó la irregularidad eléctrica, sin que se reportaran afectaciones mayores en los servicios de salud.

Colón/La Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, ubicada en la provincia de Colón, registró este viernes 23 de enero una variación intermitente de voltaje externo que se extendió por al menos una hora, situación que impactó momentáneamente la operatividad del centro médico, así lo dio a conocer la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la información suministrada, la atención a los pacientes fue restablecida oportunamente, una vez se superó la irregularidad eléctrica, sin que se reportaran afectaciones mayores en los servicios de salud.

Pese al incidente, la entidad indicó que el Centro de Atención Integral para Pacientes Renales (Caipar), así como la Coordinación Administrativa Provincial, mantuvieron sus servicios con total normalidad, garantizando la continuidad de la atención a los usuarios que requieren tratamientos especializados.

Agregaron que, como medida preventiva, y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de pacientes y colaboradores, las autoridades médicas ordenaron un desalojo temporal y ordenado de las instalaciones, ante los riesgos que supone la permanencia de personas en áreas sin iluminación adecuada.