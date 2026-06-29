Veraguas suma 106 casos y una muerte por dengue; autoridades refuerzan prevención en las escuelas

El director regional del Minsa , Xavier Torres, destacó la importancia de involucrar a los menores en estas campañas.

Veraguas./La alerta por dengue no da tregua en la provincia de Veraguas. Los casos continúan en aumento y ya se reporta una defunción, por lo que las autoridades sanitarias han intensificado las acciones para evitar que el brote siga cobrando vidas.

En lo que va de 2026, la provincia acumula 106 casos confirmados y una persona fallecida por esta enfermedad. Ante este panorama, el Ministerio de Salud (Minsa) ha dirigido parte de su estrategia de prevención hacia la población estudiantil, mediante un concurso de oratoria en el que los niños promueven mensajes sobre la eliminación de criaderos de mosquitos y la prevención del dengue.

El director regional del Minsa, Xavier Torres, destacó la importancia de involucrar a los menores en estas campañas.

Porque si llegamos a la casa con los niños, llegamos a la comunidad y es muy importante que desde los niños muy pequeños den el ejemplo a la población, a los más grandes. El ejemplo que queremos llevar es la prevención de la enfermedad a través de que todo esté limpio y la eliminación de los criaderos de mosquitos", dijo.

Las autoridades insistieron en que la lucha contra el dengue comienza en los hogares, eliminando cualquier recipiente que acumule agua y pueda convertirse en un criadero del mosquito transmisor de la enfermedad.

Con información de Ney Castillo.