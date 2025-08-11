Comunidades abandonadas: proponen ley para que promotoras respondan por mantenimiento

La propuesta legislativa está pendiente de su primer debate, y Ulate confía en que avance en el proceso para proteger los derechos de las comunidades.

Ciudad de Panamá/Un nuevo proyecto de ley, presentado en la Asamblea Nacional por el diputado de Arraiján, Lenin Ulate, busca poner orden a las promotoras inmobiliarias que incumplen con sus compromisos y dejan a los compradores de viviendas en el abandono.

La iniciativa plantea, como uno de sus principales objetivos, que las promotoras estén obligadas a traspasar los residenciales al Estado dentro de un plazo determinado. De no cumplir, deberán asumir directamente los trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con Ulate, este problema se repite en todo el país. Explicó que, una vez concluidos los proyectos, muchas promotoras no realizan el traspaso correspondiente, lo que impide que instituciones como el Idaan o el MOP ingresen a atender las necesidades de las comunidades.

"Estamos estableciendo la obligatoriedad de realizar los traspasos en el tiempo estipulado. De no hacerlo, se impondrán sanciones para actuar con prontitud y dar respuesta a las comunidades", afirmó el diputado.

El proyecto también establece que, en caso de no concretar el traspaso, la promotora deberá asumir los mantenimientos; mientras que el Estado tendrá la responsabilidad de garantizar que este proceso se lleve a cabo. Asimismo, se busca evitar la disolución de las sociedades anónimas que operan como promotoras para evadir responsabilidades.

Otra de las disposiciones incluidas es la fiscalización constante para verificar que las obras coincidan con lo aprobado en el plano original. Si se detectan irregularidades, el proyecto podrá ser suspendido hasta que la promotora corrija las fallas; de no hacerlo, no se otorgarán los permisos de ocupación.

La propuesta legislativa está pendiente de su primer debate, y Ulate confía en que avance en el proceso para proteger los derechos de las comunidades.