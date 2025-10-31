El puente de las Américas se viste de patria con encendido de luces tricolor

El ministro Andrade explicó que la iluminación forma parte de un proyecto integral de rehabilitación y remozamiento que se está ejecutando en la estructura vital del Canal.

Ciudad de Panamá, Panamá/La capital panameña fue testigo la noche de este viernes 31 de octubre de un evento visual de gran significado patriótico y cívico: el encendido oficial de las nuevas luces ornamentales del icónico puente de las Américas. El acto, acompañado por un despliegue de fuegos artificiales, marca el inicio de las celebraciones por los 122 años de vida republicana que se conmemoran durante el mes de noviembre.

El encendido fue encabezado por una comitiva del Ministerio de Obras Públicas (MOP), dirigida por el ministro José Luis Andrade, y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, en el área de Amador.

El ministro Andrade explicó que la iluminación forma parte de un proyecto integral de rehabilitación y remozamiento que se está ejecutando en la estructura vital del Canal.

"Esto es parte de los trabajos de reparación de las losas del Puente de las Américas y de la rehabilitación de otras áreas, de los accesos del puente. Incluye luces, señalización y barandas de protección a la salida de los puentes. Todo eso está comprendido", detalló el titular del MOP.

La inversión total en este proyecto de rehabilitación y embellecimiento asciende a aproximadamente 5 millones de dólares. Aunque el encendido de luces es un hito visible, el ministro indicó que los trabajos totales del proyecto aún no han concluido y se espera su finalización para el verano del próximo año.

El ministro Andrade destacó la versatilidad del nuevo sistema de iluminación, diseñado para adaptarse a diferentes celebraciones:

En el marco de las efemérides, el puente se iluminó con los colores de la bandera: blanco, rojo y azul.

Ante el inicio de un asueto de cinco días, que prevé la movilización de más de 100,000 vehículos hacia el interior del país, el ministro Andrade envió un mensaje a la ciudadanía:

"Quisiera que la gente se quedara en la capital y que viera los desfiles y, en el interior, que la gente disfrute sus desfiles. Pero si se van a mover, que lo hagan con moderación. Que tengan cuidado en las carreteras y que no tomen mucho. Y si van a tomar, que den el volante a su conductor designado".

La autoridad hizo énfasis en que, más allá de las precauciones viales, lo más importante es que los panameños se vistan de sentido patrio para celebrar el aniversario de la República.

El puente de las Américas es uno de los símbolos arquitectónicos más relevantes de Panamá y del continente, cuya historia está intrínsecamente ligada al Canal. Su construcción, que inició en 1959 y fue financiada por Estados Unidos, buscó resolver el problema de la división terrestre del país, que se extendía desde la apertura del Canal en 1914. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1962.