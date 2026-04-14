Puente de las Américas: Informe descarta daños críticos; se mantienen restricciones a vehículos pesados

De acuerdo con los resultados, no hay signos visibles de daños importantes, aunque se recomendó dar mantenimiento a la estructura y aplicar un enfoque de pruebas de múltiples niveles.

Panamá/El Consejo de Gabinete detalló que el informe elaborado por el grupo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y el equipo interinstitucional determinó que en el Puente de las Américas “no se observaron hallazgos críticos en las áreas priorizadas durante la evaluación estructural”.

De acuerdo con los resultados, tampoco hay signos visibles de daños importantes, aunque se recomendó dar mantenimiento a la estructura y aplicar un enfoque de pruebas de múltiples niveles.

Las autoridades anunciaron que se mantendrán las restricciones al tráfico pesado a 10 toneladas de carga por vehículo, medida que será coordinada con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas indicaron que la estructura no presenta grietas ni descamación importantes, mientras que se detectó una deslaminación menor y localizada, sin evidencia de decoloración preocupante.

La ingeniera Karen Caballero, subdirectora de Estudio y Diseño del MOP, explicó que la pintura de las estructuras metálicas sí se vio afectada. Añadió que, además de la inspección visual, se evaluó la abertura de la fisura que tenía la pilastra (desde antes del incidente), sin que se observaran cambios ni afectaciones.

Las conclusiones del informe coinciden con las evaluaciones realizadas por el equipo interinstitucional panameño del Ministerio de Obras Públicas y otras entidades.

Actualmente, el puente se mantiene bajo monitoreo tanto en el área donde ocurrió la explosión como en otras zonas de la estructura. “El comportamiento del puente es similar que antes del incidente”, indicó la ingeniera.

El informe tenía como objetivo determinar la afectación tras la exposición a las llamas durante el siniestro ocurrido el lunes 6 de abril en la comunidad de La Boca.