Panamá celebra a su tesoro amarillo: la rana dorada

Cada 14 de agosto, el país celebra el Día Nacional de la Rana Dorada, una fecha para recordar la importancia de esta especia endémica y reforzar los esfuerzos para su conservación.

Ciudad de Panamá, Panamá/La rana dorada (Atelopus zeteki), reconocida por su intenso color amarillo y su papel en el control de insectos, es uno de los íconos naturales más representativos de Panamá. Sin embargo, enfrenta un serio riesgo en desaparecer por completo.

Como todos los años, este 14 de agosto se celebra su día.

Antes de su decaída, esta especie habitaba áreas como el Parque Nacional Altos de Campana, el Valle de Antón y el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera. Desde 2007, no se han registrado ejemplares en libertad, lo que hace temer su extinción en la naturaleza.

Iniciativas como el Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá (PARC) del Instituto Smithsonian y la Fundación EVACC mantienen poblaciones en cautiverio bajo estrictas medidas sanitarias. Estos centros recolectaron ejemplares antes de su desaparición en estado silvestre, asegurando su diversidad genética y evitando enfermedades como la quitridiomicosis.

Eric Núñez, jefe de biodiversidad del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), detalla que la quitridiomicosis, causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, ha sido devastadora para los anfibios. A ello, la pérdida y fragmentación de hábitat, la contaminación de fuentes hídricas, los incendios forestales y el tráfico ilegal.

MiAmbiente impulsa vigilancia contra la caza y comercio ilegal, además de alianzas con universidades y centros de investigación. El Plan de Conservación de Anfibios ha ayudado a prevenir la extinción de otras especies en el país.

En 2021, investigadores liderados por el biólogo panameño Abel Batista y el científico checo Milan Veselý describieron una nueva especie de rana arlequín, Atelopus fronterizo, descubierta en zonas boscosas fronterizas de difícil acceso. El hallazgo rinde homenaje al Servicio Nacional de Fronteras por su labor en la protección de estos ecosistemas.